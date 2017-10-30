Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlar Kurulu sonrası memurların yurt dışına çıkışıyla ilgili flaş açıklama /30 Ekim 2017 18:52

Bakanlar Kurulu sonrası memurların yurt dışına çıkışıyla ilgili flaş açıklama

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarında bulundu. Bozdağ, kamu görevlilerinin yurtdışı izinleri konusunda belge şartının kaldırıldığını açıkladı.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıklamaları özetle şöyle:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu.
Ayrıca yakınları ad böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC Ukrayna ve Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar.

“15 KASIM’DAN İTİBAREN İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR”

Kamu görevlisiyle bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım’dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır.

Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.”
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