Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika… ABD’nden ‘vize krizi’nin çözümü ile ilgili açıklama /08 Kasım 2017 00:12

Son Dakika… ABD’nden ‘vize krizi’nin çözümü ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, Türkiye ile yaşanan vize kriziyle ilgi açıklamalarda bulundu.

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Atılan adımın pozitif, doğru yönde atılmış bir adım olduğu belirten Heather Nauert, “İki tarafta doğru yönde adımlar attı. Sınırlı vize randevusu veriliyor, başvuruları öncelik sırasına koyuyoruz” ifadelerinde bulundu.
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