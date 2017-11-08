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Son Dakika… ABD’nden ‘vize krizi’nin çözümü ile ilgili açıklama
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Son Dakika… ABD’nden ‘vize krizi’nin çözümü ile ilgili açıklama
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08 Kasım 2017 00:12
Son Dakika… ABD’nden ‘vize krizi’nin çözümü ile ilgili açıklama
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, Türkiye ile yaşanan vize kriziyle ilgi açıklamalarda bulundu.
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Atılan adımın pozitif, doğru yönde atılmış bir adım olduğu belirten Heather Nauert, “İki tarafta doğru yönde adımlar attı. Sınırlı vize randevusu veriliyor, başvuruları öncelik sırasına koyuyoruz” ifadelerinde bulundu.
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