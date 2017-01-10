Son Dakika! ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı

ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı





Albayrak, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “Amerika merkezli bir siber atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreci yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmalıyız. Türkiye’nin ciddi bir enerji ve elektrik üretim riski yok. 2017’de yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz.Bakanlık olarak yeni karar aldık. Bu dönemde bakım için planlı kesinti olmayacak” demişti.





BÜYÜKELÇİLİKTEN O İDDİALARA YANIT





“ABD'nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir” diyen Büyükelçilik konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;





“İddialar doğru değildir. ABD ve Türkiye arasında siber suçlarla mücadelede güçlü bir işbirliği vardır ve ABD, özellikle ana küresel altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılara karşı Türkiye ile ortak soruşturma ve mücadeleyi devam ettirmeye hazırdır.”





İŞTE O AÇIKLAMA:







