Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı /10 Ocak 2017 15:58

Son Dakika! ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili 'ABD merkezli bir siber saldırı düzenlendiği' yönündeki iddialarına ABD Büyükelçiliğinden yanıt geldi. Albayrak yaptığı açıklamada 7 ana hat yeraltı kablosunun kesildiğini ve ABD merkezli bir siber saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

SHABER3.COM

ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı

Albayrak, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “Amerika merkezli bir siber atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreci yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmalıyız. Türkiye’nin ciddi bir enerji ve elektrik üretim riski yok. 2017’de yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz.Bakanlık olarak yeni karar aldık. Bu dönemde bakım için planlı kesinti olmayacak” demişti.

BÜYÜKELÇİLİKTEN O İDDİALARA YANIT

“ABD'nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir” diyen Büyükelçilik konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“İddialar doğru değildir. ABD ve Türkiye arasında siber suçlarla mücadelede güçlü bir işbirliği vardır ve ABD, özellikle ana küresel altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılara karşı Türkiye ile ortak soruşturma ve mücadeleyi devam ettirmeye hazırdır.”

İŞTE O AÇIKLAMA:


<< Önceki Haber Son Dakika! ABD Büyükelçiliği Berat Albayrak'ı yalanladı Sonraki Haber >>

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:33:37