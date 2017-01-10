Gaziantep emniyeti önünde çatışma: Terörist öldürüldü

Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Emniyet müdürlüğüne, birden fazla terörist saldırı girişiminde bulunurken, Reuters emniyet birimlerine dayandırdığı haberde, teröristlerden birinin canlı bomba olduğunu iddia etti.





Yaklaşık iki dakika süren çatışmanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin yerde yattığı görülürken çevrede güvenlik önlemi alan polis kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.





CANLI BOMBA İDDİASI





Reuters'a bilgi veren bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir canlı bomba çıkan çatışmada öldürüldü. Yaşanan çatışmada bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi.





"SİLAH SIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR"







Gaziantep 27 gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre ise, "1 terörist silah sıkarak emniyet binasından çıkıyor. Civar binalardan birisinin otoparkına sıkıştırıldı. Bir kişi de emniyetin önünde yatıyor. Net bilgi alamıyoruz. Şahıslar silah sıkarak kaçıyorlar. O esnada bir kişinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişinin terörist mi, polis mi olduğunu öğrenemedik." dedi.





1 MAYIS'TA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ





Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 1 Mayıs'ta bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı.