Son Alman askeri de gitti!

Almanya Savunma Bakanlığı, üste konuşlu son Alman askerlerinin de çarşamba günü İncirlik’ten ayrıldığını bildirdi.





Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman askerlerinin, İncirlik Askeri Hava Üssü’nden çekilme işlemleri tamamlandı. Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İncilik’teki son Alman askerlerinin de çarşamba günü üsten ayrıldığı bildirildi.





Alman birliklerin Ürdün’deki El Azrak Hava Üssü’ne tamamen taşınmasının Ekim ayının ilk haftalarında Tornado keşif uçaklarının da gelmesi ile büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi. IŞİD ile mücadele misyonunda (Counter Daesh) Alman birliklerinin kıta sorumlusu Albay Stefan Kleinheyer, birlikleri İncirlik’ten El Azrak’a taşıma işleminin “dev bir görev” olduğunu kaydetti ve bunun “Alman ordusunun tarihinde benzersiz” bir işlem olduğunu ifade etti.





Almanya’nın İncirlik Üssü’nde konuşlu yaklaşık 260 askeri, bir ikmal uçağı ve Tornado jetleri bulunuyordu.Alman askerleri, böylece kısa bir süre sonra IŞİD ile mücadele koalisyonuna destek olmak için ikmal ve keşif uçuşlarını Ürdün’deki El Azrak Hava Üssü’nden yeniden gerçekleştirmeye başlayacak.





Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar süren tartışmalar sonrasında İncirlik’te görevli Alman askeri birliğinin Ürdün’e taşınması kararlaştırılmış, karar Alman Federal Meclisi’nde haziran ayında onaylanmıştı.