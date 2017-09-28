Samanyolu Haber /Gündem / Hastanede gözaltına alındı, ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti /28 Eylül 2017 13:20

Hastanede gözaltına alındı, ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti

6 aylık hamile kadın hastaneye gidince gözaltına alındı. Stres sebebiyle erken doğum yapan anne adayının karnındaki bebeklerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakıma alındı

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İstanbul’da 6 aylık ikiz bebeklere hamile olan Büşra Atalay gittiği Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde hakkındaki karardan dolayı polis tarafından gözaltına alındı. Polis ifadesini almaya başlarken kusmaya başlayan Atalay durumu ciddileşince önce bir devlet hastanesine sonra da Medicalpark Hastanesi’ne kaldırıldı.


Erken doğum sürecine giren anne acil sezaryen ameliyatına alındı. Bu süreçte karnındaki ikizlerden kız olan hayatını kaybetti. Diğer bebek ise yoğun bakımda. Polis ise kapıdaki nöbetini devam ettiriyor. Atalay’ın eşinin KHK ile meslekte atıldığı belirtiliyor.
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