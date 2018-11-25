Samanyolu Haber /Dünya / Söküm çalışmaları yapılan iş merkezi, karayolunun üzerine çöktü /25 Kasım 2018 10:52

Söküm çalışmaları yapılan iş merkezi, karayolunun üzerine çöktü

Moskova’nın kuzeyinde önceden terk edilmiş bir iş merkezinin yıkımı sırasında araçların geçtiği karayolunun üzerine çöktü

Bina yıkımı faciaya neden oluyordu

Rus NTV televizyonunun haberine göre olay Krasnaya Sosna caddesinde meydana geldi. Severyanin adlı iş merkezinin sökülmesi gerekiyordu, ancak çalışmaların yapıldığı sırada bina dayanamayarak araçların geçtiği yolun üzerine yıkıldı.
Olayın tanıklarının çektiği videoda çok katlı binanın ortadan bükülerek parçalarının yola düştüğü görülüyor. Bu arada oradan geçen araçların olayın farkına varıp zamanında durabildikleri ya da gaza basarak kurtuldukları belirtiliyor. Olayda yaralı olup olmadığı konusundaysa bilgi verilmedi.

Başkent Trafik Kontrol Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada bölgede trafik sıkışmasının olmadığı ve yolun boş olduğu, ancak binanın yolun üzerine yıkıldığı bilgisinin kendilerine ulaşmadığı belirtildi.

Habere göre yıkılan eski iş merkezinin yerine konut inşaatı planlanıyor.
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