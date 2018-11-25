Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da Binali Yıldırım krizi /25 Kasım 2018 10:31

İstanbul’da Binali Yıldırım krizi

TBMM Başkanı Yıldırım’ın İstanbul’un ilçeleri için belirlenen adaylara itiraz etmesi üzerine adaylığının açıklanması ertelendi. Son kararı Erdoğan-Yıldırım verecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün büyükşehir ve illerin arasında yer aldığı 40 belediye başkanı adayını açıklarken, İstanbul’un ilçelerinin aday belirlemesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 10 ili erteledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekilleri de aday açıklaması için dün İstanbul’a çağrılmıştı. İstanbul’a adaylığına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’ın, ilçelerde belirlenen adaylardan bazılarına itiraz ettiği, ilçe adayları netleştirilinceye kadar adaylığının açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği kaydedildi. Erdoğan ile bu süreçte iki kez görüşen Yıldırım’ın, hemşehrisi de olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in yeniden aday gösterilmesini istediği öğrenildi. Yıldırım, başka ilçelerle ilgili olarak da itirazlarını dile getirdi.

Karmaşa var

İstanbul’da yaşanan sıkıntı yalnızca Yıldırım’ın itirazlarıyla sınırlı bulunmuyor. Bazı ilçeler için düşünülen isimlerle ilgili olarak teşkilatlarda rahatsızlık yaşandığı, karmaşanın çözülemediği belirtiliyor. İlçelerle ilgili olarak Erdoğan ve Yıldırım’ın çalışma yapacağı kaydediliyor.

Gözler salıda

İstanbul’la birlikte Ankara ve İzmir adaylarının ertelenmesinin MHP ile yürtülen ittifak görüşmelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üç büyükşehirde aday çıkarmayacağı yönündeki açıklamasının ardından AKP’nin 3 ilin de yer alacağı ikinci parti aday açıklamasını salı günkü grup toplantısında yapabileceği belirtiliyor. AKP ve MHP arasında Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve Manisa ile ilgili süren pazarlığın ise önümüzdeki hafta sonuçlandırılması bekleniyor.
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