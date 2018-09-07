Sneijder Milli takımı bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'nın Peru ile oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla Milli Takım'a veda etti.







Ev sahibi Hollanda'nın 2 — 1 galip geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Sneijder, 62'nci dakikada oyundan alınırken taraftarları tarafından uzun süre alkışlandı. 134 kez milli formayı terleten Sneijder, 31 gol ve 31 asistlik performansla Milli Takım kariyerini noktaladı.





BABEL İLK 11'DE





Bu arada Hollanda'da forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel de ilk 11'de çıktığı mücadelede 86 dakika oyunda kaldı.