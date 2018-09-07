Samanyolu Haber /Ekonomi / Borçlarını ödeyemeyen giyim devi konkardato ilan etti /07 Eylül 2018 10:33

Borçlarını ödeyemeyen giyim devi konkardato ilan etti

Aynı zamanda Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı da olan Osman Alyüz, sahibi olduğu Mendo İç Giyim, Mendoğlu Çamaşırları ve Menpa Mağazacılık için konkordato talebinde bundu. Mahkeme, her iki şirket için de geçici mühlet verdi iki kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı.

SHABER3.COM

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu.

Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Tedbir kararı ile birlikte, İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Kamil Ay ve Serbest Mali Müşavir İleri Akıncı konkordato komiseri olarak atandı.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCUSU

Davaya ilişkin ilk duruşma ise 30 Kasım günü yapılacak. Aynı zamanda, sektörel dernek konumundaki TİGSAD'ın başkanı da olan Alyüz'ün sahibi olduğu şirketler, iç giyim sektöründe önemli bir oyuncu konumunda
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borçlarını ödeyemeyen giyim devi konkardato ilan etti Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:40