Skandal Atatürk Orman Çiftliği raporu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri talanının kiralama yöntemiyle devam ettiğini belirterek, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanı ile AOÇ arazilerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın tarımsal üretim alanı adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkartıldığını bildirdi.







Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuya ilişkin açıklamasında, “Paha biçilemez ve Atatürk’ün bize şartlı bağışla emanet ettiği AOÇ arazileri umarsızca talan ediliyor. AOÇ’de 1 metrekare alanın yıllık kirası 10 kuruş! Bu Atatürk’ün şartlı bağışına ihanettir. AOÇ müdürü derhal istifa etsin. Ankara Büyükşehir Belediyesi kent ve tarım politikasının bir parçası olarak, AOÇ arazilerine sahip çıkarak, kent tarımı yapmalı. Halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük etmelidir” ifadelerini kullandı.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şöyle konuştu:





“Bugün AOÇ arazilerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan tarımsal üretim alanı adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkartılmaktadır. AOÇ Müdürlüğü talan için yeni bir yol bularak, tarımsal üretim alanı diye programını ve üretim desenini kamuoyuna açıklamadan kiraya vermektedir. AOÇ’nin kuruluş amaçları arasında yer alan tarımsal üretimi gerçekleştiremeyecekse, AOÇ müdürlüğü görevinden derhal istifa etmelidir. Asli görevleri arasında yer alana tarımsal üretimin bir nevi özelleştirilmesi anlamına gelen bu kiralama yöntemi kabul edilemez. Sayıştay raporlarında AOÇ’nin kiralama sürecinde en çok geçici yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldığı ve bunun da giderek kalıcı yapılaşmaya dönüştüğü ifadeleri ile ele alındığında, tarımsal üretim kılıfı ile yeni bir talan süreci ile karşı karşıyayız. 1 metrekaresinin yıllık ücreti 10 kuruşa denk gelen bu ihale, bu ülkenin kurucusunun halkına bağışladığı bir alanda incitici ve alaycıdır. Bugüne kadar yaptığı işlerle tartışmalı ve güvensiz bir süreç yaratan Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü derhal istifa etmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi kamucu bir bakış açısı ile AOÇ alanına sahip çıkmalı, ekonomik krizle birlikte sağlıklı gıdaya erişimin zor olduğu şu günlerde, AOÇ’de kentsel tarım ve halk için üretimin Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak hayata geçirilmesinde öncülük etmelidir. Bu süreç içerisinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi her türlü desteği vermeye hazırdır. Kent tarımı ve halka ucuz gıda temini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma alanındadır. AOÇ arazisinin özelleştirilmesine izin verilmemelidir.”