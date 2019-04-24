Samanyolu Haber /Gündem / Ensar Vakfı'ndan Soylu'ya destek /24 Nisan 2019 20:19

Ensar Vakfı'ndan Soylu'ya destek

Çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı, Süleyman Soylu'ya destek vererek, "Her zamankinden daha fazla arkasındayız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde linç girişimine uğradı. Güvenlik güçlerinin Kılıçdaroğlu'nu götürdüğü ev de taşlandı. Yaşanan linç girişiminin ardından CHP'liler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti.

Çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı, Soylu'ya destek mesajı verdi. Ensar Vakfı Trabzon Şube Başkanı Ömer Topaloğlu, burada grup adına yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu aleyhine bir algı oluşturulması, hem çirkin bir yakıştırma hem de anlamsız bir tutumdur. Sayın Bakan Süleyman Soylu'nun, bu ülke için verdiği ölümcül mücadelenin bir aşamasında CHP mensupları için sarf ettiği sözlerinin, bugünkü saldırının dayanağı olarak gösterilmesi ve Sayın Bakanımızın istifasının istenilmesi kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşın cenaze anındaki doğal tepkisini siyasi kazanıma dönüştürme gayretleri geçmişte olduğu gibi yine sonuçsuz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ARKASINDAYIZ'

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, Bakan Süleyman Soylu'nun istifasını istemenin yanlışların en büyüğü olduğunu belirten Topaloğlu, "Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları ve dernekler olarak, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun her zamankinden daha fazla arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyor ve bunu tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz." dedi.
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