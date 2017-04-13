Samanyolu Haber /Gündem / Skandal! AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir /13 Nisan 2017 15:08

Skandal! AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gaziantep’te AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı'dan skandal konuşma...

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gaziantep’te AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etti.

“Düziçi Evet diyor” buluşmasında konuşan Namlı, “Hiç kimse AK Partili milletvekillerini belediye başkanlarını ilçe başkanlarını aldattığını zannetmesin. Aldatan aldatılan siz olursunuz” diyerek tehdit savururken, “Hem ekmeğini yiyip hem hastaneye gidip ondan sonra da ‘Hayır’cıyım demek şerefsizliktir” diye de hakaret etti.
“Oy vermiyorsa, AK Parti’nin ekmeğini yiyorsa…

gazetemanifesto.com'da yer alan haber şöyle: Ökkeş Namlı, partililere yönelik konuşmasında skandal ifadelerine “Oy vermiyorsa, AK Parti’nin ekmeğini yiyorsa haram zehir zıkkım olsun. Seçimden sonra sizlerin çoluk çocuğu dururken onları orda koyarsam namerdim” diyerek devam etti.
“İŞKUR’dan girmiş, ‘Hayır’a çalışıyormuş…”

Konuşmasında belediye çalışanlarına seslenen Namlı, “İŞKUR’dan girmiş ‘Hayır’a çalışıyormuş. Çalışamazsın kardeşim!” diyerek işten atma tehdidinde bulunuyor. Namlı, sözlerini daha da ileri götürerek “Sözümüzü dinleyemeyen ya F..Ö’cü ya APO’cudur” ifadelerini kullanıyor.
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