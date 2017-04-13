'Devlet Bahçeli'nin iyi bir öğrencisi olarak hayır diyeceğim'

MHP'nin kanalı Bengütürk TV'den çıkarılan kanalın eski genel yayın yönetmeni Murat İde, "Devlet Bahçeli'nin iyi bir öğrencisi olarak hayır diyeceğini" açıkladı.





"Devlet bey bir eğitimci, ben de son 10 yıldır kendimce iyi bir öğrencisiyim.. Dinlemediğim konuşması, üzerine kafa yormadığım uyarısı yok..Ve bu gerçeği görmemi kolaylaştıran şey.. Bugün sevimsiz görüldüğüme bakmayın.. Ben iyi bir öğrenci oldum.. Ve hepimiz biliriz ki, iyi öğrenciler, tembeller tarafından hiç sevilmemiştir.." diyen İde, "Sevimsizliğim bundandır.. O yüzden, herhangi bir yere değil, bizzat, bu gerçekleri görmeme büyük katkı veren, en karanlık günlerde Türk Milleti’ni uyaran sese, iyi bir eğitimci olan Devlet beye kulak verip, iyi bir öğrencisi olduğum için, 'Bir oyum var, o da,HAYIR' olacak.." ifadelerini kullandı.