Siyasi şovla ev anahtarı hediye edilen şehit annesi konuştu

Tayyip Erdoğan, seçim mitinginde kürsüye çağırdığı Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e -anahtarlarını kalabalığa göstererek- evi teslim ettiğini duyurdu. Ancak anne Bülbül hatıraları olduğu eski evinden çıkmayacağını söyledi.







Erdoğan'ın kalabalığa doğru sallayarak gösterdiği ev anahtarlarını alırken yüz ifadesi üzgün görünen anne gazetecilere açıklama yaptı





‘EREN’İMİN YATMAYA YATAĞI YOKTU, O EVDE OTURAMAM’





Ayşe Bülbül şöyle konuştu:





Ben hâlâ eski evimdeyim. Eski yerimde benim çocuklarımla, eşimle anılarım var. Eren’le anılarım var. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, evi yaptılar. Kimin bir emeği varsa, Allah razı olsun ama ben yine kendi yerime ağırlık vereceğim. Orada çocuklarımla, eşimle anılarım var. Ben onları unutamam, unutamıyorum. Benim Eren’imin yatmaya yatağı yoktu. Eren’imin kanından ‘Şimdi annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak’ dedirtmem. Eren’imin çektiklerini bilerek, yine kendi yerimde durmak istiyorum. Orada misafir geldiği zaman yatarlar, otururlar, dinlenirler.





Bayrama çok buruk gireceğim. Nasıl bu bayramı geçireceğim. Eren’im gider dolaşır gelirdi, cebinde bayram şekerleri olurdu. Benim acım çok zor, evlat acısı çok zor. İki acıyı bir arada yaşamak zor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor.