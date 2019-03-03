Samanyolu Haber /Dünya / 'Siyasetçiye küfredip el hareketi yapmak vatandaşlık hakkıdır' /03 Mart 2019 11:26

'Siyasetçiye küfredip el hareketi yapmak vatandaşlık hakkıdır'

Avusturya'da bir mahkeme, aşırı sağcı bir politikacının şikayeti üzerine açılan davada, vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen hakaretler yapma hakkı olduğuna hükmetti.

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Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek "kamuoyu önünde" hakaret ettikleri söylemişti.

Ancak başkent Viyana'daki mahkeme şikayeti kabul etmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre mahkemenin kararında "provokatif ve şoke edici" siyasi fikirlerin "ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna" dikkat çekildi.

Solcu Linkswende Jetzt (Sol Şimdi) grubu, taraftarlarından Stratche'nin Avusturya hükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu orta parmaklarını kaldırarak ifade etmelerini istemişti.

Grup ayrıca videoda taraftarlarının "….Strache'yi" demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.

Öte yandan Avusturya'nın devlet televizyonu ORF de kanalı ve bir sunucusunu yalan söylemekle suçlayan Strache'ye karşı dava açtı.

Strache'nin Özgürlük Partisi Avusturya'da Muhafazakâr Halk Partisi'nden 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı.

Başbakan Yardımcısı olan Strache'nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin elinde.
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