Samanyolu Haber /Gündem / Bir anket çıkışı da MHP'den: Anketçiler bizi kandırıyor, yasal düzenleme yapalım /03 Mart 2019 11:30

Bir anket çıkışı da MHP'den: Anketçiler bizi kandırıyor, yasal düzenleme yapalım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “anket şirketlerinin açıkladığı verilerin kamuoyunu yanılttığını” öne sürerek, "Yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Tayyip Erdoğan'ın "Anket şirketlerine güvenmiyorum" şeklindeki ifadesine hak verdiğini belirtti.

'ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİNE KATILMIYORUM'

Anket sonuçlarının kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu aktaran Karakaya, "Vermiş olduğumuz kanun teklifi, şu anda komisyonda. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Şimdi bir anket yayınlanıyor bir adayı yüzde 60 gösteriyor. Ama başka bir anket yayınlanıyor, aynı adayı yüzde 30 gösteriyor, yani bu kadar farklılığın olması şunu gösteriyor, demek ki burada bir güvensizlik var. Anketlerle ilgili künyeyi soruyorsunuz, bu anketi kime yaptınız bugün en basit bir anketin bilimsel esas ve kurallara uyarak maliyeti 30-40 bin lira. Türkiye genelinde çok daha fazla sadece bir ilden bahsediyorum" dedi.

'ANKET YAPMADIĞI HALDE, YAPMIŞ GİBİ YAYINLAYANLAR, BU DURUMU KENDİLERİ SÖYLÜYORLAR'

Anket sonuçları açıklanmadan önce kim tarafından, kaç liraya yaptırıldığı gibi hususların açıklanması gerektiğini aktaran Karakaya, şunları söyledi:

"Şimdi adam 3 güne bir anket yayınlıyor. Kim veriyor bunun parasını, söylemiyor. Sorulduğu zaman ise 'sır' diyor. Oysa kamuoyuna açıklanan anketlerin kim tarafından yaptırıldığı, kaç liraya yaptırıldığı, anket açıklanmadan önce burada bizim teknik olarak örneklimi dediğimiz anketin esasların bunların seçiminin hangi bilimsel esaslara göre yapıldığı, verilerin nasıl analiz edildiği mutlaka anket sonucu açıklanmadan söylenmesi gerekir. Hatta bunu açıklamadan yayınlayan yayın kuruluşlarına dahi cezalar vardır.

Anket yapmadığı halde yapmış gibi yayınlayanlar kendileri söylüyorlar, bunu televizyonlarda itiraf ediyorlar. İstanbul Borsası'nda bir şirketin hisse senedinin manipüle etmenin hapis cezası var.

Bu yasa çıksın bu düzenleme yapılsın, herkes bilimsel esaslara göre araştırmalarını yapsın. Biz de o araştırmanın güvenlik derecesinin ne olduğunu bilerek evlerin nasıl tespit edildiğini, örneklemenin nasıl seçildiğini hangi bilimsel esaslar kullanıldığını bilelim.

Dönüp, 'Bu ankete şu oranda güvenebiliriz, bu oranda güvenemeyiz' diyebilelim. Şu anda böyle bir şey yok, tamamen manipülasyon. Bu yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar".
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