Sivas'taki turnuvaya katılacak Ermeni satranç oyuncusuna “gelme” denildi

Sivas’ta düzenlenen Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası'na davet edilen Ermeni oyuncu Maria Gevorgyan’ı, turnuvaya birkaç gün kala organizatörler Azerbaycan temsilcilerinin katılmaktan vazgeçeceğini gerekçe göstererek turnuvaya almadı.





Ermenihaber.am sitesindeki habere göre davet eden taraf, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı Maria Gevorgyan turnuvaya katılamadı.





Ermenistan Parlamentosu Milletvekili Mkhitar Hayrapetyan FIDE’ye (Dünya Satranç Federasyonu) yazdığı mektupta bunun ırkçılık ve Ermeni fobisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı ve Azerbaycan’ın Türkiye üzerinde baskı uyguladığını dile getirdi.





FIDE’den gerekli adımların atılmasını bekleyen Hayrapetyan, artık bu durumu kınayan açıklamaların Maria Gevorgyan’ın turnuvaya katılmasını sağlayamayacağını, fakat benzer durumları önleyebileceğini belirtti.





Hayrapetyan ayrıca satranççı Mariam Gevorgyan ile görüşüp mektubun içeriği hakkında ona bilgi verdi.





(Independent Türkçe)



