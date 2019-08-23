İnce, o ismi ziyaret etme kararı aldı

CHP'li Muharrem İnce, HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Kayyım atama kararlarının hukuka aykırı ve siyasi olduğunu belirten İnce, görevden uzaklaştırılan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, 26 Ağustos'ta ziyaret edeceğini duyurdu.





Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletin iradesi ve seçim sonuçları yok sayılarak hukuka aykırı siyasi bir kararla görevden uzaklaştırılan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk'ü 26.08.2019 tarihinde saat 14.30'da Mardin'de arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



