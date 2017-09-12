Samanyolu Haber /Gündem / Sivas Cezaevi'nde 'size su yok' işkencesi /12 Eylül 2017 13:27

Sivas Cezaevi'nde 'size su yok' işkencesi

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklulara yönelik sistematik işkence uygulanıyor

SHABER3.COM

Tutuklu yakınlarının aktifhaber.com'a gönderdiği mektuplara göre, cezaevinde 16 kişilik koğuşlarda 43-45 arası tutuklu bulunuyor. 

Tek banyo ve tuvalet olan koğuşlarda 40'tan fazla kişinin oluşturduğu yoğunluğu öngören cezaevi yönetiminin, kasten su saatlerini kısarak işkence boyutuna varan uygulamalar yaptığı belirtiliyor. 

Ağustos ayının başından sonuna kadar toplamda 6 gün koğuşlara hiç su verilmediği belirtiliyor.  Sonrasında ise günde 4-5 defa ve sadece 45 dakika su verildiği öğrenildi.

Tutukluların yakınlarına anlattıklarına göre durum şöyle:

-Sabah sular kesiliyor. Saat 16:00-17:00 aralığında tekrar veriliyor. Sonra 22:00 ye kadar tekrar kesiliyor. Ardından 22:00-23:00 arası yine veriliyor ve sonra 23:00-04:00 aralığı tekrar kesiliyor.

-Ayrıca verilen su içilmeyecek kadar kötü olup çeşmelerden kumlu su akıtılmakla insan sağlığı hiçe sayılıyor.

-Tutuklular su eksikliğini gidermek adına kantinden aldıkları kovalara su doldurarak ihtiyaçlarını giderirken, arama esnasında sular boşaltılıp kovalar alınıyor.

-Tutuklular tekrar kantinden kova satın almak zorunda bırakılıyor. 

-Çamaşır asmak için kullandıkları ipler kesilip alınıyor. Yeni iplerin alınmasına müsaade edilmiyor. Pet şişeden yapılmış çamaşır askılığı da kesip atılıyor.
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