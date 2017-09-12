Samanyolu Haber /Gündem / 'Esed' yine Esad oldu /12 Eylül 2017 13:29

'Esed' yine Esad oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Esad'la görüşme iddiaları için, "Ben Esad ile görüşmedim niyetim de yok" dedi. Erdoğan'ın, 'Kardeşim' dediği Beşşar Esad için kullandığı 'Esed' soylemini değiştirmesi de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kaparo da verildi” dedi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini, bağımsız kararlarını kimsenin tartışmaya hakkı olmadığını söyledi.

Erdoğan, 28 Şubat süreci sonrası yargılanmasıyla ilgili olarak da "Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım. Bizi de apar topar götürüyorlardı. Niye şu yatırımı yaptık diye idamımızı istediler. O meşhur savcı vardı, Nuh Mete Yüksel. Baktık bizim idamımızı istedi, Allah’tan adil bir hâkime rastladık da, bir de nöbetçi mahkeme çıkardılar. Dedim tezgâhı kurdular herhalde." ifadelsinde bulundu.
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