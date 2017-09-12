'Esed' yine Esad oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kaparo da verildi” dedi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini, bağımsız kararlarını kimsenin tartışmaya hakkı olmadığını söyledi.





Erdoğan, 28 Şubat süreci sonrası yargılanmasıyla ilgili olarak da "Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım. Bizi de apar topar götürüyorlardı. Niye şu yatırımı yaptık diye idamımızı istediler. O meşhur savcı vardı, Nuh Mete Yüksel. Baktık bizim idamımızı istedi, Allah’tan adil bir hâkime rastladık da, bir de nöbetçi mahkeme çıkardılar. Dedim tezgâhı kurdular herhalde." ifadelsinde bulundu.