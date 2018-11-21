Samanyolu Haber /Dünya / Şirkette kimin kovulacağına çalışanlar karar verdi /21 Kasım 2018 15:50

Şirkette kimin kovulacağına çalışanlar karar verdi

Hollanda'da ekonomik sıkıntıya düşen bir şirket işten çıkarılacakları şirket çalışanlarının oyları ile belirledi.

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Maassluis merkezli Keytoe adlı şirket mali sıkıntılar sebebiyle 45 çalışanından 5'ini işten çıkarma kararı aldı. Yeniden yapılanma planının kurbanlarını belirlemek için ise personelden oy kullanmasını istedi.

Euronews'in haberine göre pazarlama ve danışmanlık şirketi Keytoe birkaç büyük müşterisini kaybetti. Yeni müşteriler aramak şirketin devamlılığını sağlamak için yeterli değildi ve işten çıkarma kaçınılmaz hale geldi.

Kovulacak olanları belirlemek için çağrılan personel kağıtlara gitmesini istediği bir ya da birkaç ismi yazdı. Bir şirket çalışanı "Maaşlar halka açık, bu yüzden tasarrufları değerlendirmek kolaydı ve devam eden önemli projeleri, onları yürüten insanları da hesaba kattık." şeklinde konuştu.

"Çalışma arkadaşlarınız tarafından kovulmak çok daha ağır"

Oylama sonrası işine son verilecek 5 kişi belirlendi. 23 yaşındaki Raphael Schuler de bu isimlerden biriydi. Genç adam "Bu kararın çalışma arkadaşlarınız tarafından alınması kovulmaktan çok daha ağır. Kriterler objektif; son zamanlardaki performansımızı baz alıyorlar. Ama belki de son günlerde bir şey yaşadım, kafamı meşgul eden bir şeyler oldu ve bu da performansımı etkiledi. Patron konuya daha hakim olduğu için daha iyi bir karar alırdı diye düşünüyorum. Oy veren çalışanların elinde tüm kartlar yoktu." dedi.
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