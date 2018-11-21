Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan AİHM'e yeni salvolar: Neymiş, dün bir karar açıklamış... /21 Kasım 2018 15:19

Erdoğan'dan AİHM'e yeni salvolar: Neymiş, dün bir karar açıklamış...

AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun adı özgürlük değil düpedüz terörperestliktir" dedi.

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Sarayında 48. Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Tayyip Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararı sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" diye konuştu.

Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın diğer sözleri şöyle:

'SUÇU OLMAYANI NİÇİN KALKSIN DA YARGIMIZ İÇERİ ALSIN?

- Suçu olmayanı niçin kalksın da yargımız içeri alsın? Bay Kemal bunların hepsi akademisyen diyor, 'davet etseydiniz onlar zaten gelirdi' diyor. Senin o beyefendi dediklerinden bir tanesi de köşe yazarıydı, 5 yıl 10 aya mahkum oldu, yargı onu cezaevine göndermedi, tutuksuz devamını sağladı. Ne yaptı? Kaçıp Almanya'ya gitti. Şimdi Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Oradaki kampanyaları o idare ediyor. Bu adam mahkum edilmiş bir adam. Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş buldu serbest bıraktı, o da kaçıp gitti.

'STOK YAPILAN BÜTÜN DEPOLARI BASACAĞIZ'

— Döviz kuru faizde ibre sürekli aşağıya doğru iniyor. Ekonomimizin geleceğinden ümitli olmak için gereken her türlü sebebe sahibiz. Siyasette muhalefet anlayışımızın değişmesi gerekiyor.

— Bundan sonra stok yapılan bütün depoları basacağız. Kimse vatandaşıma, halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değil.
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