Sırat-ı müstakim'den(!) ayrılanlar listesi yaptı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil, mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler" ifadesinin ardından "trenden indiğini" iddia ettiği isimlere yönelik olarak liste hazırladı.
Söz konusu listede eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Star yazarı Ahmet Taşgetiren'e kadar bir dizi isim yer aldı.
Ertuğrul Özkök'ün "Trenden inenler Sırat-ı Müstakim sıralı tam listesi" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:
Karşı mahalle bugünlerde acayip eğlenceli.
Dün itibariyle durum şöyle...
“Tetikçi” denilen kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A330’daki sözlerini, “kendilerinin kesin zaferi” olarak değerlendiriyor.
Anında ellerine boya kovalarını alıp, rakip köşelerin üzerine çarpı koymaya başladılar.
Cumhurbaşkanı’nın “Sırat-ı Mustakim”, yani “Doğru yoldan ayrılanlar” ve “Trenden inenler” diye nitelediği kişilerin şimdilik adresleri veriliyor.
Karşı köşelerin üzerine çarpı koyarak işaretleme yarışının başını Türkiye gazetesi çekiyor.
Bir numaralı hedefe Yeni Şafak, 2 numaraya ise Star gazetesini koymuş görünüyor.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün köşesinde “AKP treninden inenlerin” tam listesini yayınladı.
O, sadece birinci isimlerini verdi.
Ben de araştırmacı gazetecilik yapıp, size “Trenden inenler kim kimdir”i hazırladım.
Trenden inenlerin gerçek kimlikleri
Ahmetler: Muhtemel adaylar: 1. Ahmet Taşgetiren, 2. Ahmet Davutoğlu, 3. Ahmet Altan
Mehmetler: 1. Mehmet Ocaktan, 2. Mehmet Altan
Mustafalar: Mustafa Karaalioğlu
Kemaller: Kemal Öztürk
İbrahimler: 1. İbrahim Karagül, 2. İbrahim Kiras
İsmailler: İsmail Kılıçaslan
Elifler: Elif Çakır
Merveler: A330 uçağındaki Yeni Şafak yazarı Merve Şebnem Oruç
Ayşeler: Ayşe Böhürler
Fatmalar: Fatma Barbarosoğlu
Özlemler: Özlem Albayrak
Lütfullahlar: Lütfullah Göktaş
Abdullahlar: Abdullah Gül
Selimler: Bulamadım
Kerimler: Bulamadım
Bülentler: Bülent Arınç
Aliler: Ali Babacan
Osmanlar: Bulamadım. (Osman Sert olabilir mi?)