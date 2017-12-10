Samanyolu Haber /Gündem / Sırada Muğla, Şişli, Beşiktaş var /10 Aralık 2017 15:02

Sırada Muğla, Şişli, Beşiktaş var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Man Adası belgeleri ve Rıza Sarraf tartışması sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın belediye hamlesi sürüyor. Bakanlığın CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Beşiktaş ve Şişli belediyelerinde görevden almaya dönük ‘özel teftiş’ başlattığı öğrenildi.

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Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, belediye başkanlarının görevden alınıp alınmamasına karar verilecek. Bu kapsamda Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan ikişer müfettiş görevlendirildi.

Ayrıca CHP’li Beşiktaş, Şişli, Maltepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu altısı CHP’li, ikisi AKP'li sekiz belediye ile ilgili de mülkiye müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda ‘özel teftiş’ başlatılıp başlatılamayacağına karar verileceği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı OHAL süresince daha önce çeşitli sebeplerle 101 belediye başkanını görevden almıştı.
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