Sırada Muğla, Şişli, Beşiktaş var

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, belediye başkanlarının görevden alınıp alınmamasına karar verilecek. Bu kapsamda Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan ikişer müfettiş görevlendirildi.





Ayrıca CHP’li Beşiktaş, Şişli, Maltepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu altısı CHP’li, ikisi AKP'li sekiz belediye ile ilgili de mülkiye müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda ‘özel teftiş’ başlatılıp başlatılamayacağına karar verileceği öne sürüldü.





İçişleri Bakanlığı OHAL süresince daha önce çeşitli sebeplerle 101 belediye başkanını görevden almıştı.