Samanyolu Haber /Gündem / 2023'e kadar 228 cezaevi yapmayı planlıyorlar /10 Aralık 2017 15:17

2023'e kadar 228 cezaevi yapmayı planlıyorlar

15 Temmuz sonrası OHAL’de tutuklu ve hükümlü sayısında katlanarak yaşanan artış yeni cezaevi yapımını gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı 2023 yılına kadar 5 yılda 228 yeni cezaevi inşa etmeyi planlıyor.

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Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in cezaevi inşaatları ve planlamalarıyla ilgili bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi. 1 Aralık 2017 tarihli yanıta göre son 5 yılda toplam 66 bin 451 kişi kapasiteye sahip 79 yeni cezaevi yapıldı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ihalesi ve yapımı bitmiş olup hizmete açılan ceza infaz kurumlarının yıllara göre dağılımı ve kapasiteleri şöyle oldu:
 
-2013 yılında 10 adet olup arttırılmış kapasitesi 8.485
-2014 yılında 14 adet olup arttırılmış kapasitesi 13.194
-2015 yılında 18 adet olup arttırılmış kapasitesi13.292
-2016 yılında 38 adet olup arttırılmış kapasitesi 26.572
-2017 yılında 9 adet olup arttırılmış kapasitesi 4.908.

5 YILDA 228 YENİ CEZAEVİ GELİYOR

Adalet Bakanlığına önümüzdeki 5 yıl içinde kaç yeni cezaevi yapımının planlandığı da soruldu. Bakanlığın yanıtına göre, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 228 yeni ceza infaz kurumu açılması ve 137 bin 687 kişi kapasiteye sahip olması planlanıyor.

2018’DE 38 YENİ CEZAEVİ AÇILACAK

Adalet Bakanlığı’nın yeni cezaevleriyle ilgili planlama notunda yıllara göre bir dağılım yer almadı. Bakan Abdülhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu bilgi notunda 2018 yılında 38 yeni ceza infaz kurumunun faaliyete geçeceğini açıklamıştı. Bu durumda 2019 yılından 2023 yılına kadar geçen sürede her yıl yaklaşık 50 yeni cezaevi inşa edilecek.
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