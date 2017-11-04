Sıra geldi danışmanlara... Sarayda danışman temizliği başlıyor

Erdoğan'ın gizli koalisyon ortağı Doğu Perinçek'in gazetesi Aydınlık bugün ilginç bir habere imza attı





İddiaya göre AKP teşkilatları ve Belediyelerden sonra temizlik sırası Erdoğan'ın resmi gayri resmi danışmanlarına geldi. Resmi sayısı 36 olarak açıklanan danışmanlarının büyük bölümünü değiştirecek.





Aydınlık, Erdoğan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı'nın görevden alacağı danışmanlar ile toplantı yaptığını öne sürdü. Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:





"Kaynağın verdiği bilgiye göre toplantıda Erdoğan, danışmanları sert ifadelerle uyardı ve hepsinden alanlarıyla ilgili rapor istedi. Öte yandan danışmanlarla ilgili Beştepe’ye ulaşan çok sayıda şikâyet de incelemeye alındı. Erdoğan, danışmanların nereden ne kadar maaş aldığından özel ilişkilerine kadar detaylı rapor hazırlanması için talimat verdi.





Cumhurbaşkanının bir resmi, bir de gayriresmi danışmanları olduğunu hatırlatan Erdoğan’a yakın bir başka kaynak da 'Örneğin milletvekili olup Beştepe’de de odası olanlar var. Cumhurbaşkanlığı kadrosunda olmayanlar bulunuyor. Bunların hepsi değerlendirilecek ve uygun olmayanlar kurumlara dağıtılacak. Bu işler için istihbarat örgütü de devrede. Onların da sıkı bir çalışma yaptıklarını düşünüyorum. Çalışmaların son aşamaya geldiğini sanıyorum. Bu iş yıl çok uzamaz. Yıl sonuna kadar gereken yapılacak' ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın örgütlerde, belediyelerde yapılan temizliğin en geç mart ayına kadar tamamlanması konusunda genel merkez yöneticilerine talimat verdiği, gelişmeleri de bizzat takip ettiği öğrenildi. Aralarında Gökçek’in de bulunduğu bazı belediye başkanlarının direnişinin partide otorite zayıflığı doğurduğunu kaydeden bazı AKP yöneticilerinin ise önümüzdeki dönemde yapılacak il kongrelerinde kırılmalar yaşanmasından endişe ettikleri bildirildi."