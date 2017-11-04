Kasaplar tepkili: Ele vereceğinize bize verin dedik ama...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kırmızı etin ucuza tüketileceği yönündeki açıklamasının ardından Et ve Süt Kurumu (ESK), ucuz et satışıyla ilgili çalışmalarını tamamladı.







ESK, KDV dahil kıymayı kilosu 29 TL'den, kuşbaşının ise kilosu 31 TL'den Türkiye'nin bütün illerinde, kendi satış noktalarında satmayı taahhüt eden 2 zincir markete dana karkas et olarak verecek. Marketler, karkas eti yarımşar kilo halinde paketleyip, kıyma ya da kuşbaşı olarak satabilecek. Satışların önümüzdeki hafta başından itibaren başlamasının öngörüldüğü belirtildi.





'ELE VERECEĞİNİZE BİZE VERİN'





Yapılan düzenlemeye, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı'dan tepki geldi.





Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın devlet eliyle kasapları mağdur etmeye çalıştığını söyledi.





Bakanlığın kasaplara sahip çıkmasını beklediklerini ancak yanıldıklarını dile getiren Yardımcı, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya 'Ele vereceğinize bize verin, biz satalım' dedik. Kasaplar olarak vatandaşlara daha kolay ulaşırız. Biz bakanımızın bize sahip çıkmasını beklerdik ama olmadı. Bizden de KDV’yi kaldırsınlar, 4 TL indirim yapalım. Hatta 2 TL de kendimizden yaparız. Toplamda kilo fiyatında 6 TL indirim olur.”" dedi.





Yardımcı, kasaplar olarak marketlerle rekabet edebilmek adına indirime gideceklerini söyledi.