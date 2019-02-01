Sınırdışı kararı verilen göçmen intihar etti

İtalya'da insani koruma statüsünün iptali nedeniyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan Nijeryalı bir göçmen intihar etti. 25 yaşındaki Prince Jerry'nin 28 Ocak'ta Tortona kasabasında bir trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği açıklandı.







Göçmen vakfı Migrantes'te görevli din adamı Monsenyör Giacomo Martino, cemaate yolladığı mesajda intihar haberini verdi.





Sosyal medyada da paylaşılan mesajda, "Prince Jerry, yeni kararname ile iptal edilen insani koruma iznine sahip olamayacağını öğrendikten sonra, kendisini bir trenin altına atarak canına kıydı" denildi.





İtalyan basını, Haziran 2016'da deniz yoluyla İtalya'ya gelen Prince Jerry'nin sığınma başvurusunda bulunduğunu, bu talebinin reddedildiğini, "Salvini Kararnamesi"yle insani koruma statüsünden faydalanma şansını yitirdiğini yazdı.





Ülkede tartışmalı son güvenlik kararnamesi; aşırı sağcı ve göç karşıtı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adıyla "Salvini Kararnamesi" olarak anılıyor. Kararname ile iptal edilen insani koruma statüsü, mülteci olarak tanınmayanların da ülkelerinde şiddet ya da açlıkla karşı karşıya kalabilecekleri gerekçesiyle sınır dışı edilmelerini önlüyordu.





"Salvini Kararnamesi" öncesi, İtalya'dan sığınma isteyenlerin yüzde 25'ine bu statünün verildiği belirtiliyor.





BBC Türkçe