Samanyolu Haber /Politika / CHP'de dinleme şüphesi /01 Şubat 2019 04:06

CHP'de dinleme şüphesi

CHP’de toplantılarda ortam dinlemesini engellemek amacıyla yeni jammer sistemi getirildi. Yeni jammer sisteminin özellikle ortam dinlemelerini engellemek amacıyla her merkez yürütme kurulu toplantısında kullanılacağı belirtildi.

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CHP’de bazı kritik toplantılarda bilgilerin sızmasını engellemek amacıyla kullanılan sinyal engelleyici sistemin 27 Ocak’ta gerçekleştirilen yedinci grup adayların belirlendiği toplantıda ortam dinlemesini engellemek amacıyla daha güçlü bir sistemle değiştirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, kullanılan yeni jammer sisteminin özellikle ortam dinlemelerini engellemek amacıyla her MYK toplantısında kullanılacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel merkezde bundan sonra gerçekleştirilecek bütün kritik toplantılarda jammer sisteminin kullanılması talimatı verdiği de öğrenildi.
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