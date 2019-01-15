Samanyolu Haber /Medya / Sinema savaşları sektörü vurdu /15 Ocak 2019 16:55

Sinema savaşları sektörü vurdu

Film dağıtımcıları ile yapımcılar arasındaki 'mısır krizi' sinema sektöründe büyük kayba yol açtı. İzleyici sayısı da hasılat miktarı da yarı yarıya düştü.

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Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusundaki anlaşmazlığın olumsuz sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 2019'un ilk 10 gününde sadece üç yerli film gösterime girdi. Yeni yılın ilk 10 gününde seyirci sayısı 1 milyon 141 bin 787 kişi oldu. Geçen senenin aynı dönemindeki rakam ise 2 milyon 565 bin 715'ti. Bu da yüzde 55.5'lik bir kayba işaret ediyor.
Rakamlar, en düşük film ve izleyici sayısının 2019'da görüldüğünü gösterirken, benzer bir durum hasılat için de geçerli.

Bu yılın ilk 10 gününde hasılat rakamı 13 milyon 923 bin 961 lira olarak kaydedildi. Bu rakam geçen senenin aynı döneminde 33 milyon 811 bin 197'ydi.
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