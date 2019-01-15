Samanyolu Haber /Medya / Netflix'in Osmanlı dizisi detayları belli oldu /15 Ocak 2019 16:54

Netflix'in Osmanlı dizisi detayları belli oldu

Netflix dizisi Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) hakkında yeni bilgiler geldi. Dizinin altı bölümden oluşacağını açıklayan Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, ana hikayenin İstanbul'un fethi olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, Milliyet'ten Buket Aydın'a verdiği röportajda Netflix için hazırladıkları Ottoman Rising dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, Netflix'in dünyada en çok tanınan imparatorlukları öğrenmek için bir araştırma yaptırdığını ve bu araştırmada Osmanlı ve Roma imparatorlukları başı çekince Osmanlı ile ilgili bir dizi çekmek için kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi.

'ALTI BÖLÜMDEN OLUŞACAK'

Ottoman Rising'in bu şekilde ortaya çıktığını söyleyen Şahin, dizinin altı bölümden oluşacağını belirtti.

Şahin, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak dizide ana hikayenin İstanbul'un fethi olacağını, fakat hikayenin oradan farklı yerlere açılacağını söyledi.

'DİZİNİN DİLİ İNGİLİZCE'

Dizinin dilinin İngilizce olacağını açıklayan Şahin, Ottoman Rising'in Çin'de gösterilmesi için de önemli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Şahin, yönetmenliğini de üstleneceği diziyi daha genç, dinamik ve uluslararası bir görsel dilde yapacaklarını söylerken, dizide uluslararası bir oyuncu kadrosu olacağını ifade etti.

Diziyi "Bizden ama her anlamıyla da uluslararası bir proje gibi" diye nitelendiren Şahin, Ottoman Rising'in senaryosunu Karga Seven Pictures'taki ortakları Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte kaleme aldıklarını söyledi.
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