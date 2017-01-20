Şimşek: Suriye'de Esed'siz çözüm ısrarımız artık gerçekçi değil

İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumu’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte ‘Suriye ve Irak: Çatışmayı Bitirmek’ başlıklı oturuma katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Suriye’de sahadaki durumun dramatik şekilde’ değiştiği belirtti.

Suriye krizinde pragmatik ve gerçekçi olunması gerektiğini kaydeden Şimşek, “Türkiye, artık (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil” ifadelerini kullandı.



BÜTÜN POLİTİKA ÇÖPE ATILDI

Suriye'de çözüm çabaları devam ederken Şimşek'in bu sözleri önemli bir dönüşü anlatıyor.

Erdoğan başta olmak üzere AKP'nin dış politikalarını oluşturan figürler, uzun süre Esed'in Suriye'den gönderilmesini savundu, bunun gerçekleşmesi için ÖSO başta olmak üzere birçok silahlı grubu silah, mühimmat ve insan kaynakları anlamında destekledi. Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı harekatının asıl amacının Suriye'de Beşar Esed'i indirmek olduğunu açıklamış, hemen akabinde de Esed'in baş destekçisi Rusya ile Suriye'de daha önce bir kısmını desteklediği silahlı gruplara karşı ortak operasyona girişmişti







Türkiye Suriye krizinin başından bu yana muhaliflere destek vermiş ve Esad yönetiminin iktidarı bırakması gerektiğini savunmuştu.

YAZILI AÇIKLAMAYLA YALANLADI AMA VİDEODA O SÖZLER VAR

Şimşek yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Yazılı açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek'in; Davos'ta konuşmacı olarak katıldığı ‘Suriye ve Irak : Anlaşmazlığı Bitirme’ panelinde Suriye meselesine ilişkin gelen bir soru üzerine verdiği cevap çok nettir. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak; Suriye'deki trajedinin müsebbibinin Esad olduğunu, Esad'ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, Amerika'nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran'ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın “Türkiye artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez” dediğini yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek'in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur.”





Açıklamada bunlar söylenirken Sputnik, Mehmet Şimşek'in sözlerinin videosunu yayınladı. Şimşek İngilizce yaptığı konuşmada Esad'sız bir çözümde ısrarın pragmatik ve realistik olmadığını söylüyor. İşte o video: