Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi kızım yok, kocam yok evim bomboş! /14 Mayıs 2017 20:30

Şimdi kızım yok, kocam yok evim bomboş!

15 Temmuz sonrası 17 bin masum kadın cadı avı operasyonları ile tutuklandı. Hizmet Hareketi'ne yakın diye bazı koruyucu ailelerden ise çocukları alındı. O annelerden bir yaşadıkları zulmü anlattı.

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Sosyal medyada hızla yayılan videoda eşi de tutuklu olan anne yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamıyor...
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Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

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