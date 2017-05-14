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Şimdi kızım yok, kocam yok evim bomboş!
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Şimdi kızım yok, kocam yok evim bomboş!
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14 Mayıs 2017 20:30
Şimdi kızım yok, kocam yok evim bomboş!
15 Temmuz sonrası 17 bin masum kadın cadı avı operasyonları ile tutuklandı. Hizmet Hareketi'ne yakın diye bazı koruyucu ailelerden ise çocukları alındı. O annelerden bir yaşadıkları zulmü anlattı.
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