Şimdi de Pakistan savaş jetleri Hindistan hava sahasına girdi

Hindistan'dan yapılan açıklamada Pakistan Ordusu'na ait üç savaş uçağının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesi üzerinde uçuş yaparak hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Pakistan uçaklarının, Hindistan Ordusu'na ait savaş uçakları tarafından engellendiği ifade edildi. Yaşanan olay sebebiyle Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldı.





HİNDİSTAN UÇAĞI DÜŞTÜ







