Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Pakistan savaş jetleri Hindistan hava sahasına girdi /27 Şubat 2019 09:17

Şimdi de Pakistan savaş jetleri Hindistan hava sahasına girdi

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi devam ediyor... Dün Hindistan'ın Keşmir'deki terör örgütlerine saldırı düzenlemesinin ardından bugün en az 3 Pakistan savaş jetinin Hindistan'a girdiği açıklandı. Öte yandan Hint yetkililer, bölgedeki Srinagar Havalimanı'nın 3 saat boyunca kapalı tutulacağını açıkladı.

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Hindistan'dan yapılan açıklamada Pakistan Ordusu'na ait üç savaş uçağının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesi üzerinde uçuş yaparak hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Pakistan uçaklarının, Hindistan Ordusu'na ait savaş uçakları tarafından engellendiği ifade edildi. Yaşanan olay sebebiyle Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldı.

HİNDİSTAN UÇAĞI DÜŞTÜ


Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düştüğü bildirildi.

PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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