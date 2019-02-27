Yeni parti kuruluyor! İşte konuşulan tarih…

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde miting meydanlarında “Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor” diyerek yeni parti arayışlarını gündeme getirdi. Erdoğan'ın isim vermeden eleştirdiği isim ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu'nun yeni parti çalışması yaptığı ve 31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklayacağı ifade ediliyor.





‘YÜZDE 55 DE OLSA…'

Hatta Davutoğlu'nun, “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği bildirildi. Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapılıyor. Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı öğrenildi. Yeni Parti hareketinin, AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi. AKP'li eski bakan, milletvekillerinin yönetici kadrosunda yer alacağı yeni parti, mayıs ayında yayınlanacak bir deklarasyon ile kamuoyuna duyurulacak. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiği vurgulanacak.