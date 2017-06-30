Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de 'cola' krizi /30 Haziran 2017 23:19

Şimdi de 'cola' krizi

Almanya'nın Hamburg kentinde gelecek hafta başlayacak G20 zirvesi öncesinde Fritz Kola'nın reklamları tartışma yarattı.

SHABER3.COM

G-20 öncesi şimdi de kola reklamı tartışma yarattı

Henüz G20 başlamadan skandalların ve gerginliklerin arka arkaya yaşandığı Almanya’da şimdi de “Fritz-Kola krizi” patlak verdi. Hamburg’da üretilen ve enerji verdiği iddiasıyla satılan içeceğin reklamı şehirde tartışma yarattı.



Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimlerin de yer aldığı posterler, şehrin en işlek yerlerindeki tren istasyonlarına asıldı.
Liderlerin illüstrasyonlarının yer aldığı posterlerin altında ise, “Uyan dostum” şeklinde bir ifade yer alıyor. Fakat bu posterler, Hamburg’da yaşayan Türkleri rahatsız etti. İHA’nın geçtiği habere göre Hamburg’da yaşayan Türkler Fritz-Kola’yı protesto ederek Türk lokantaların bu ürünü satmaması ve bölgede yaşayan Türklerin de almaması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.


Alman basınına göre Blood Advertising isimli reklam ajansının üstlendiği çalışmadaki illüstrasyonları Hamburglu sanatçı Suto Suto gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Dünya liderlerinin olumlu bir şey yapmak yerine gözlerini kapamasının” eleştirildiği belirtilirken şirket sosyal medya üzerinden de #menschwachauf hashtagi ile kampanyayı genişletti.
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