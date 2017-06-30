Samanyolu Haber /Gündem / 10 aydır itirafçı olması için işkence yapılıyor /30 Haziran 2017 23:43

10 aydır itirafçı olması için işkence yapılıyor

10 aydır hücrede tutulan Erdem Kızılkaya artık yürüyemiyor 16 aydır delilsiz bir şekilde cezaevinde tutuklu bulunan Erdem Kızılkaya 10 aydır hücrede tutuluyor.

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10 aydır hücrede tutulan Erdem Kızılkaya artık yürüyemiyor

Eski kaldığı koğuş arkdaşlarından birinin anlatımına göre; Erdem Kızılkaya Balikesir L tipi cezaevinde 16 aydır delilsiz tutuluyor.
 
Erdem Kızılkaya bundan 10 ay önce milletin itirafçı olmasını engelliyor bahanesi ile normal koğuştan alınıp hücreye koyuldu.

Hücrede avlu izni, televizyon, gazete her şey yasak. Erdem Kızılkaya'nın 10 aydır tecrit altında tutulduğu belirtiyor.

Uzun süredir dar alanda hayatını devam ettirmeye çalışan Kızılkaya artık yürüyemez hale geldi. Kızılkaya'nın itirafçı olması iiçin işkende gibi uygulamalara devam edildiği ifade ediliyor.


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