Şimdi de 660 milyonluk AVM'sini satıyor

Daha önce borç yapılandırmak için başvuran ve birçok gayrı menkulünü satmak için harekete geçen Doğuş holding şimdi de Gebze'deki AVM'yi satmaya çalışıyor.





Business HT'nin aktardığına göre Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya'da plazasını zararına sattıktan sonra Gebze Center AVM için de masaya oturdu.





Şirket, Gebze Center AVM, otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile görüşmelere başladı. Toplam ekspertiz değerinin 661.3 milyon lira olduğu öğrenildi. 60.865 metrekarelik alanda AVM'nin yanı sıra Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom bulunuyor.