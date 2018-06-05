Samanyolu Haber /Gündem / Miting var diye olmayan metronun tabelasını diktiler /05 Haziran 2018 10:16

Miting var diye olmayan metronun tabelasını diktiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli mitinginden önce, ihalesi yapılan ancak çivisi bile çakılmayan metronun tabelaları dikildi. CHP'li Tarhan, "Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde 'metro yaptık' diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.

SHABER3.COM

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan , Seçim Çalışmaları kapsamında büyük bir aldatmacayı ortaya çıkardı.

Gebze’nin bir çok noktasına metro varmış gibi dikilen durak tabelaları yerlerini almış durumda ancak henüz ortada metro yok.

METRO’NUN TABELASI VAR KENDİSİ YOK

Tarhan, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ' metro yaptık' diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.

2 MİLYAR 488 MİLYON LİRALIK TABELA

Tarhan, “ Gebze -Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti.

İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Miting var diye olmayan metronun tabelasını diktiler Sonraki Haber >>

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:21