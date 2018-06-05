Miting var diye olmayan metronun tabelasını diktiler

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan , Seçim Çalışmaları kapsamında büyük bir aldatmacayı ortaya çıkardı.





Gebze’nin bir çok noktasına metro varmış gibi dikilen durak tabelaları yerlerini almış durumda ancak henüz ortada metro yok.





METRO’NUN TABELASI VAR KENDİSİ YOK





Tarhan, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ' metro yaptık' diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.



