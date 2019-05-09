'Şimdi bunlar gara gara düşünüyolar...' Dolar Nisan'da en fazla kazandıran araç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını' açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.65 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1.73, külçe altın yüzde 0.94 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1.46, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7.52 kaybettirdi.





3 AYLIK VE YILLIKTA DA EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI, EN ÇOK BORSA KAYBETTİRDİ





Amerikan doları ayrıca 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.35, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27.42 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.





GARA GARA DÜŞÜNÜYOLAR: BİR BUÇUK AYDA BİN DOLARDAN 800 TL KAR





Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mart tarihli konuşmasında Orta Anadolu şivesi ile konuşarak, "Şimdi bunlar bi griz çıksa da diye bekliyorlar. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, toplayalım dolarları... Dolar düştü 5 liraya, şimdi bunlar gara gara düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı. O günden bu yana dolar (19 Mart / 5.40 TL) yaklaşık 80 kuruş değer kazandı. Başka bir ifadeyle o gün elindeki Türk lirası ile bin dolar alan bir yatırımcı aradan geçen bir buçuk ayda tam 800 TL net kar elde etti.