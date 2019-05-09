İşte ilk anketten çıkan sonuç

100 GENÇTEN 54,6'SI "İMAMOĞLU" DİYOR
Beyaz TV’de katıldığı programda anket sonuçları hakkında bilgi veren Sarı'ya göre, 18-29 yaş grubunun yüzde 54,6’sı Ekrem İmamoğlu’na oy verecek.
30-29 yaş grubunun yüzde 49’u, 40-49 yaş grubunun yüzde 44,9’u ve 60 yaş üstünün yüzde 47,2’sinin tercihi İmamoğlu’ndan yana oldu.
18-29 yaşın yüzde 42,2’si Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.
SARI: İMAMOĞLU YÜZDE 50,2 İLE KAZANACAK
"İstanbul’da bu kitle belirleyici bir kitle. Bu kitle ağırlıklı olarak İmamoğlu'nun destekliyor," diyen Sarı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ortak adayı Binali Yıldırım'ın kazanma ihtimalinin zor olduğunu söyledi.
Konsensus anketinde Ekrem İmamoğlu'na yüzde 50,2, Binali Yıldırım'a ise yüzde 48,1 destek çıktı.