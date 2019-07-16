Silivri'deki işkencenin tanığı anlatıyor: Dili kesik, kolları morarmış, boynu şişik, ayakları yaralıydı

İstanbul Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 Temmuz günü gardiyanlar tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilen tutuklu Müslüm Gönül’ün ailesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.





“GÖZLE GÖRÜLÜR İŞKENCEYE DARP RAPORU VERMEDİLER”



Elif Gönül, eşi Müslüm Gönül’ün hücrede tutulduğunu söyleyerek görüş günü gördüklerini şöyle anlattı: “Hücrede tutulan eşimin kolları morarmış, boynu şişik, dili kesik, ayakları yaralı, beli incinmiş. Benim 4 yaşında bir kız çocuğum var. Çocuğumla beraber cezaevine gittim. Kızım, ‘babamın kollarında neden morluk var?’ diye sordu. Kızıma, ‘baban düştü, o yüzden kollarında morluk var’ derken boğazım düğümlendi. Ama küçücük çocuğa başka ne söyleyebilirim?”





Gönül’ün annesi Badegül Gönül de, doktorların açık işkenceye rağmen darp raporu vermemesine tepki gösterdi.





MÜDÜR, “LÜZUM YOK” DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ





Tutuklunun annesi Badegül Gönül, “Kapalı görüşte çocuğumu o halde görünce müdürle görüşmek istedim. Müdür gardiyanlar aracılığıyla bize, ‘lüzum yok’ diyerek geri çevirdi. Biz çocuklarımızı öpmeye kıyamazken, çocuklarımız işkenceye maruz kalıyor. Çocuğum vatan haini değil. Ben çocuğumun arkasındayım ve işkenceye ‘dur’ demek istiyorum. Bir anne olarak, Hipokrat yemini etmiş doktorların hangi şartta olursa olsun yeminlerine sadık kalmasını rica ediyorum. Yukarıdan verilen emirler doktorların görev yapmasına engel olmamalı.” dedi.