Silivri’de gazetecilere çift diploma programı var!



Kronos.news'in haberine göre Fransa'nın Zaytung'u Le Gorafi Türkiye'deki gazetecilere yönelik tutuklamaları ti'ye aldı: Ankara Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi cezaevleri ile ortak çift diploma proğramı başlatıyor. Üstelik Silivri'de pratik imkanı da var...









İşte o haber:





15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi otoriter bir şekilde “elden geçirmeye” başladı. Bu duruma karşı bazıları direnmeye devam ederken bazıları uyum sağlamaya çalışıyor. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Silivri Cezaevi ile başlattığı çift diploma programıyla uyum sağlayanlardan.





“Uyum sağla ya da yok ol.” Gustave Le Bon’un tüm yaşayanların sorunu olarak adlandırdığı bu büyük dilemma gazetecilere de vuruyor. Ankara Üniversitesi rektörü de bu durumu çok iyi anladı.





“Türkiye’de bu mesleğin gerçekleri değişmeye başladı. Cezaevi kariyerlerden bir kariyere dönüştü. Bizim başlattığımız son derece seçici çift diploma programının artısı da üniversitede alınacak teorik eğitimi Silivri’de pratiğe dökme olanağı sağlıyor olması.





Programın pedagojik danışmanı Adnan Özdemir: “Öğrenciler hapishane dünyasının şiddetini ve sağlık şartlarının vahametini büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorlar. Haberlerin gerçekliğini doğrulamakla uğraşmak iyi bir şey ama jilet ve diş fırçasından silah üretmeyi bilmekten daha az kullanışlı.” dedi.