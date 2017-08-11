Samanyolu Haber /Gündem / Silivri’de gazetecilere çift diploma programı var! /11 Ağustos 2017 12:15

Silivri’de gazetecilere çift diploma programı var!

Fransa'nın Zaytung'u kabul edilen Le Gorafi Türkiye'deki gazeteciler ile ilgili haber yaptı..

SHABER3.COM


Kronos.news'in haberine göre Fransa'nın Zaytung'u Le Gorafi Türkiye'deki gazetecilere yönelik tutuklamaları ti'ye aldı: Ankara Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi cezaevleri ile ortak çift diploma proğramı başlatıyor. Üstelik Silivri'de pratik imkanı da var...


İşte o haber:

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi otoriter bir şekilde “elden geçirmeye” başladı. Bu duruma karşı bazıları direnmeye devam ederken bazıları uyum sağlamaya çalışıyor.  Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Silivri Cezaevi ile başlattığı çift diploma programıyla uyum sağlayanlardan.

“Uyum sağla ya da yok ol.” Gustave Le Bon’un tüm yaşayanların sorunu olarak adlandırdığı bu büyük dilemma gazetecilere de vuruyor. Ankara Üniversitesi rektörü de bu durumu çok iyi anladı.

“Türkiye’de bu mesleğin gerçekleri değişmeye başladı. Cezaevi kariyerlerden bir kariyere dönüştü. Bizim başlattığımız son derece seçici çift diploma programının artısı da üniversitede alınacak teorik eğitimi Silivri’de pratiğe dökme olanağı sağlıyor olması.

Programın pedagojik danışmanı Adnan Özdemir: “Öğrenciler hapishane dünyasının şiddetini ve  sağlık şartlarının vahametini büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorlar. Haberlerin gerçekliğini doğrulamakla uğraşmak iyi bir şey ama jilet ve diş fırçasından silah üretmeyi bilmekten daha az kullanışlı.” dedi.
<< Önceki Haber Silivri’de gazetecilere çift diploma programı var! Sonraki Haber >>

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

35 Gazeteciye daha operasyon...

35 Gazeteciye daha operasyon...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:50