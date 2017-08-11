Samanyolu Haber /Gündem / AB'ye 'Ensar' şantajı! /11 Ağustos 2017 12:12

AB'ye 'Ensar' şantajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu’nun “Mülteci krizi için 1,5 yıl önce AB liderleri sıraya girmişti. Biz Ege Denizi’nde bu dramı bitirdik. Çabalarımızı unutmuş gibiler... Elimizi çekersek ciddi bir kriz yeniden çıkabilir” sözleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler konusundaki "dün" ve bugün"kü ibretlik sözleri...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İhlas Medya Grubu temsilcilerine konuştu. 

Çavuşoğlu mülteci kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi meydanlarda Suriyeliler Ensar biz muhaciriz' dediği milyonlarca insanı AB'ye karşı şantaj amaçlı kullandı:

MÜLTECİ KRİZİ

“AB maalesef Ege Denizi’nde yaşanan mülteci krizinin tamamen Türkiye’nin çabalarıyla kontrol altına alındığını unutmuş gibi davranıyor. Bundan bir buçuk yıl önce tüm AB liderleri sıraya girmiş, mülteci krizini ülkemizle çözme arayışındaydı. Sonuçta 18 Mart mutabakatını önerdik ve etkin uygulama sonucu Ege Denizi’ni mülteci krizinden kurtardık. Kolluk güçlerimiz halihazırda sergilediği tüm çabaları yarın bıraksa Ege Denizi yeniden bir düzensiz göç rotasına dönüşecek ve ciddi bir kriz ortaya çıkabilecektir. AB’nin bunu hatırda tutarak, mutabakattan doğan yükümlülüklerini süratle yerine getirmesini bekliyoruz.

“AB’NİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu “Küresel belirsizliğin hâkim olduğu mevcut ortamda, AB sınırları içinde ve dışında birliğin başarı hikâyelerini ciddi şekilde sınayan gelişmeler yaşanmaktadır. Gerek göç krizinin, gerek AB’nin karşı karşıya olduğu diğer sınamaların AB’nin ülkemizle iş birliğini geliştirmeye olan ihtiyacını daha da artırdığı açıktır” dedi. Bakan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizin geleceğini şekillendirmek üzere Türkiye-AB zirvesinin bu yıl sonuna kadar yapılması beklentimizi muhataplarımıza ilettik” diye konuştu.
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