Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'ne operasyon /24 Mayıs 2017 12:17

Silivri Cezaevi'ne operasyon

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kalkınma ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bu defa Silivri Cezaevi'ne operasyon yapıldı.

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İstanbul polisinin yürüttüğü cadı avı kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. 

Operasyonlarda şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı.
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