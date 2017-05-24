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Silivri Cezaevi'ne operasyon
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Silivri Cezaevi'ne operasyon
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24 Mayıs 2017 12:17
Silivri Cezaevi'ne operasyon
Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kalkınma ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bu defa Silivri Cezaevi'ne operasyon yapıldı.
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İstanbul polisinin yürüttüğü cadı avı kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Operasyonlarda şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı.
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