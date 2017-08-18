Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'nde kör eden işkence /18 Ağustos 2017 09:18

Silivri Cezaevi'nde kör eden işkence

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Umut Gündüz Altın, Murat Yüksel ve Musa Kurt 30’u aşkın gardiyan tarafından darp edildiği iddia edildi

SHABER3.COM

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Umut Gündüz Altın, Murat Yüksel ve Musa Kurt havalandırmada bulunan kamerayı kapattıkları iddiasıyla 30’u aşkın gardiyan tarafından darp edildi. Umut Gündüz Altın’ın babası Cengiz Altın, oğlu ile beraber darp edilen Yüksel ve Kurt’un gözlerinin görmediğini söyledi. Baba Altın, “Oğlumun kaburgalarında ağrılar var. Vücudu morluklarla dolu. Silivri Cezaevi’ne işkence için özel ekipler getirilmiş” dedi.

Umut Gündüz Altın 9 ay önce DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Önce Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderildi. İki ay önce ise 18 yaşını doldurduğu için Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne sevk edildi.

Altın’ı önceki gün cezaevinde ziyaret eden babası Cengiz Altın, çocuğunun vücudundaki morlukları görünce dehşete kapıldı. Baba Altın oğlunun cezaevinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“30’u aşkın gardiyan koğuşu basmış. Oğlum ve iki arkadaşına havalandırmadaki kamerayı kapatıp, çöp kovasını aldıklarını söyleyerek öldüresiye dövmüşler. Murat Yüksel ve Musa Kartı çıplak şekilde soyup süngerli odaya kapatmışlar. Oğlum, Silivri Cezaevi’ne sırf işkence için özel ekiplerin getirildiğini söylüyor. Sürekli darp ediliyorlar.”

Altın, oğlu ve diğer iki arkadaşının cezaevi doktoruna göründüklerini söyleyerek, “Doktor kendilerine siz kendi kendinizi dövmüşsüz demiş. Çocuklarımız neden kendi kendini dövsün. Bu kadar komik bir doktor tespiti olabilir mi” diye sordu. Cezaevi yönetimi ile görüşmediğini söyleyen Altın, “Ne konuşacağım ki... Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum. Bugün avukatı gidip görüşecek. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Cezaevlerinde durum çok vahim” dedi.
<< Önceki Haber Silivri Cezaevi'nde kör eden işkence Sonraki Haber >>

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

İlk defa yayınlandı

İlk defa yayınlandı

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:30