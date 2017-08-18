Samanyolu Haber /Gündem / e-Devlet Kapısı sisteminde hacker şoku /18 Ağustos 2017 09:25

e-Devlet Kapısı sisteminde hacker şoku

Milyonlarca vatandaşın özel bilgilerini içeren e-Devlet Kapısı sisteminde, hacker şoku yaşanıyor. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı. İddia edildiği gibi sistemde 'açık' varsa hepimizin özel bilgileri, kötü niyetli insanların birkaç tık uzağında... Sistemde yer alan bilgilerle dolandırıcılar, aklımıza hayalimize gelemeyecek birçok şeyi yapabilir ve mağduriyetlere neden olabilirler. İşte e-Devlet Kapısı sistemindeki hacker alarmının detayları...

SHABER3.COM

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir vatandaş e-Devlet Kapısı Hizmet Sistemi’ne daha önce oluşturduğu şifresi ile girmeye çalıştı. Birkaç denemeye rağmen sisteme giriş yapamayan vatandaş hemen 160 numaralı çağrı merkezini aradı.

İNTERNET BANKACILIĞINDAN GİREBİLDİ

Bilgileri kontrol edilen vatandaşın, sistemde kayıtlı telefon numarasının farklı olduğu söylendi. Vatandaş  PTT’ye ya da internet bankacılığına yönlendirdi.
SİSTEMDE FARKLI BİR TELEFON NUMARASI!

İnternet bankacılığı üzerinden sisteme giriş yapabilen vatandaş sisteminde tanımadığı birisine ait telefon numarasının kayıtlı olduğunu gördü. Yani kendi e-Devlet Kapısı sistemine kendisinden başka birisinin giriş yaptığını ve iletişim bilgilerini bile değiştirdiğini gözlemledi. Söz konusu numarayı arayan talihsiz vatandaş telefon numarasının kullanılmayan yani boş bir hat olduğunu anladı.

MİLYONLARCA İNSANI İLGİLENDİRİYOR

O gün yurt dışına çıkmak zorunda olan vatandaş bir hafta sonra yurda dönüşünde soluğu savcılıkta aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, kendisine ait şifreyi aile yakınlarına bile vermediğini belirten vatandaş “Şifremin kırıldığını düşünüyorum.” dedi. E-Devlet Kapısı Sistemi’nde yer alan ‘özel’ bilgilere dikkat çeken vatandaş “Bu milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Kötü niyetli insanlar, sisteme girerek birçok bilgimizi ele geçirebilir” diye konuştu.


BTK’YA YAZI YAZILDI

Şikayetin yapıldığı Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bilgi Teknolojileri Kurumu’yla irtibata geçen Savcılık, söz konusu sisteme hangi IP numarasından girildiğinin tespit edilmesini istedi.
Yani olayın nasıl gerçekleştiği BTK’dan gelen raporla netlik kazanacak.
EN İYİ KORUNAN SİSTEMLERİN BAŞINDA GELİYOR

2006 yılında hayatımıza giren e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlıyor. Kapı'nın amacı; “kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmak” olarak açıklanıyor. Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sistem, Türkiye’de en iyi korunan servislerin başında geliyor.
Kapı’da; tapu işlemlerinden, adli işlemlere kadar vatandaşlar birçok işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
ŞİFRE ÇALINIRSA NE OLUR?

Uzmanlara göre; ‘mağdur’ vatandaşın iddia ettiği gibi sistemin şifresi çalınıp kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda  ise birçok tehlike ile karşı karşıya kalınabilir. Örneğin; nüfus bilgilerinizden, mal varlığınıza kadar birçok ‘özel’ bilgiyi ele geçirenler, adınıza bankalardan kredi başvurusunda bile bulunabilir.  Hatta mevcut bilgilerle sahte bir kimlik bile oluşturabilir ve aklımıza hayalimize gelmeyecek mağduriyetlere sebebiyet verebilirler.
<< Önceki Haber e-Devlet Kapısı sisteminde hacker şoku Sonraki Haber >>

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

İlk defa yayınlandı

İlk defa yayınlandı

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:08