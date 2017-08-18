e-Devlet Kapısı sisteminde hacker şoku

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir vatandaş e-Devlet Kapısı Hizmet Sistemi’ne daha önce oluşturduğu şifresi ile girmeye çalıştı. Birkaç denemeye rağmen sisteme giriş yapamayan vatandaş hemen 160 numaralı çağrı merkezini aradı.





İNTERNET BANKACILIĞINDAN GİREBİLDİ





Bilgileri kontrol edilen vatandaşın, sistemde kayıtlı telefon numarasının farklı olduğu söylendi. Vatandaş PTT’ye ya da internet bankacılığına yönlendirdi.

SİSTEMDE FARKLI BİR TELEFON NUMARASI!





İnternet bankacılığı üzerinden sisteme giriş yapabilen vatandaş sisteminde tanımadığı birisine ait telefon numarasının kayıtlı olduğunu gördü. Yani kendi e-Devlet Kapısı sistemine kendisinden başka birisinin giriş yaptığını ve iletişim bilgilerini bile değiştirdiğini gözlemledi. Söz konusu numarayı arayan talihsiz vatandaş telefon numarasının kullanılmayan yani boş bir hat olduğunu anladı.



