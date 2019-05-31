Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi’nin adının değişeceği iddiasına yanıt! /31 Mayıs 2019 21:31

Silivri Cezaevi’nin adının değişeceği iddiasına yanıt!

İçişleri Bakanlığından, bazı internet sitelerinde, Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Silivri Cezaevi’nin adının “Kınalı Cezaevi” olarak değiştirileceğini söylediği yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Soylu’un Silivri‘de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, muhtarlarca cezaevinin isminin değiştirilmesi yönünde bir talepte bulunulduğu aktarıldı.

Soylu’nun muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ilettiği, mahalle muhtarlarından gelen talebin iletilmesinin dışında, Silivri Cezaevi’nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesinin olmadığı kaydedildi. 
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