Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan Dersim soruşturması /31 Mayıs 2019 21:22

İçişleri Bakanlığı'ndan Dersim soruşturması

İçişleri Bakanlığı, belediye meclis üyelerinin aldığı kararla tabelada yer alan Tunceli Belediyesi isminin Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesine yönelik soruşturma başlattı. İsim değişikliği kararı Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

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İçişleri Bakanlığı, Belediye Meclisi’nin belediye binasındaki “Tunceli Belediyesi” tabelasının “Dersim Belediyesi” olarak değiştirme kararıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık müfettiş görevlendirdi.

Dersim Belediyesi Meclis üyelerinin aldığı kararla belediye girişinde bulunan tabelada ‘Tunceli’ yazısının kaldırılıp yerine ‘Dersim’ olarak değiştirilmesi istenmişti. İsim değişikliyle ilgili olarak Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, yaptığı açıklamada Valiliğin kararını beklediklerini söylemişti.
 
‘Dersim Belediyesi’ tartışması devam ederken TKP’nin, “tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur” açıklamasında bulunmuştu. EMEP ise yaptığı açıklamada, “Dersim adı tarihsel bütünselliği içerisinde ele alındığında ‘marjinal’ bir siyasal alana sığdırılmayacak kadar anlamlıdır” demişti. Belediyenin ismini ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. 
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